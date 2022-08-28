Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim düştü. Aslan'ın sol kanat için transfer etmek istediği ismin Nathan Redmond olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da kurmaylar sol kanada takviye yapmak adına gündemine Nathan Redmond'ı dahil etti.

İngiliz futbolcu için sarı-kırmızılılar, Southampton'a ilk teklifini yaptı.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'ın bu teklifi 4 milyon Euro. Nathan Redmond bu sezon Southampton formasını Premier Lig'de sadece 2 dakika giydi.

Galatasaray'ın transfer için ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiltere Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen tecrübeli oyuncu daha önce Birmingham, Burton Albion ve Norwich City'de oynadı.