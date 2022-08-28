Galatasaray'da kurmaylar sol kanada takviye yapmak adına gündemine Nathan Redmond'ı dahil etti.
İngiliz futbolcu için sarı-kırmızılılar, Southampton'a ilk teklifini yaptı.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'ın bu teklifi 4 milyon Euro. Nathan Redmond bu sezon Southampton formasını Premier Lig'de sadece 2 dakika giydi.
Galatasaray'ın transfer için ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiltere Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen tecrübeli oyuncu daha önce Birmingham, Burton Albion ve Norwich City'de oynadı.