Galatasaray'ın sol bek arayışlarında flaş gelişme... İtalyanlara bakılacak olursa Fode Ballo-Toure için son düzlüğe girildi. Tuttomercatoweb.com'un bildirdiğine göre; Galatasaray, Fode Ballo-Toure için oldukça istekli... Senegalli oyuncu da son görüşmede Türkiye'ye transferi için yeşil ışık yaktı. Şimdi sıra Milan'da ve kulüp yöneticileri Paolo Maldini ve Frederic Massara ile masaya oturulacak. Milan'ın Toure için 5 milyon euro istediği belirtilirken satın alma opsiyonlu kiralanması gündemde...

LUYINDAMA ELDE KALDI

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da transferi beklenen en az 4 isim daha var. Ancak gönderilmesi gereken isimler de var. Bunların başında da Luyindama geliyor. Belçika ve Körfez ülkelerinden bir takım Luyindama'yı istiyor. Belçika takımı 1.4 milyon euro alan Luyindama'nın maaşının yarısını karşılamayı teklif etti. Körfez ekibi de kiralama teklifi yaptı. Kesin satın alma opsiyonunu ise reddetti. Big Boss yine takımda kaldı.