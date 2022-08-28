Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu yaz transfer dönemine damga vuran sarı kırmızılı ekipte bazı futbolcular ile de yolların ayrılması planlanıyor. Son olarak Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri'ne kiralayan Aslan'da bu kez yolların ayrılması beklenen iki isim var. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine ise damga vuran takımlardan birisi. Aslan birçok yıldızı kadrosuna katmayı başardı. Öte yandan kadroda yaşanan şişkinlik sebebiyle bazı isimlerle yollar tek tek ayrılıyor. Son olarak Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kiralık olarak gönderilmişti. Galatasaray'da gözler bu kez iki isme çevrildi.

İLKİ LUYINDAMA

28 yaşındaki oyuncu takımın sezon planlamalarında yer almıyor. Belçika ve Körfez ülkelerinden birer takım da Luyindama'yı istiyor. Belçika takımı 1.4 milyon euro alan Luyindama'nın maaşının yarısını karşılamayı teklif etti. Körfez ekibi de kiralama teklifi yaptı. Kesin satın alma opsiyonunu ise reddetti. Bu teklifler ise sarı kırmızılı kulübü memnun etmedi.

Öte yandan bir diğer iddia ise Süper Lig'den geldi. Ligimizin takımlarından Kasımpaşa'nın Luyindama'yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Demokratik Kongolu oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

BERKAN KİRALANACAK

Galatasaray'da orta sahaya yapılan yıldız transferlerin ardından Berkan Kutlu, rotasyonda geri planda kalmıştı. 24 yaşındaki milli futbolcu ise oynamak istiyor. Bu sebeple Berkan'ın kiralanması gündeme geldi. Henüz resmi bir teklif alındığı bilgisine ulaşılamazken, Galatasaray'ın bu konuda çalışmalara başladığı kaydedildi.

Öte yandan oyuncunun eski takımı Alanyaspor'a kiralanabileceği de söylentiler arasında.