Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:45'te başlayan Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER
Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic