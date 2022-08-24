Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu Seferovic, Oliveira, Torreira ve Mertens gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Takıma yerli oyuncular kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavsan ve Corendon Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray, hem kadrodaki yerli rotasyonu güçlendirmek için hem de bazı mevkileri yedeklemek için kadrosuna iki önemli yıldızı katmak için çalışmalara başladı.

EFECAN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Aslan'ın hedefindeki ilk isimse Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca… Galatasaray altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun da transfere sıcak baktığı biliniyor. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Başarılı ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Efecan Karaca bu sezona da oldukça iyi başladı. Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asiste imza attı. Efecan, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Sivasspor maçlarını kaçırdı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de oynayan Elayis Tavsan… 21 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Cimbom genç yeteneği kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Sağ kanat dışında, sol kanat ve forvette de oynayabilen Elayis'in güncel piyasa değeri 1.4 milyon Euro. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 2 maçta forma giyen genç yıldız 1 gol kaydetti.