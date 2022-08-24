Yaz transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Florian Grillitsch, Eredivisie'ye gitmeye çok yakın.
Florian Grillitsch'in adı Galatasaray'la anılmış ve sonrasında Trabzonspor da oyuncu için ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Brighton, Fiorentina ve Milan'ın da bir dönem listesinde bulunan futbolcu, Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olabilir.
1908.nl'de yer alan ve NTV'de yer alan habere göre, transferin önündeki en önemli engel ise oyuncunun yüksek maaşı. Maaş problemi çözülürse Avusturyalı futbolcu Feyenoord forması giyecek.