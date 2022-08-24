Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyordu! İşte Florian Grillitsch'in yeni adresi

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oluyor. Avusturyalı futbolcunun Eredivisie ekibi Feyenoord'a transfer olabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Florian Grillitsch, Eredivisie'ye gitmeye çok yakın.

Florian Grillitsch'in adı Galatasaray'la anılmış ve sonrasında Trabzonspor da oyuncu için ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Brighton, Fiorentina ve Milan'ın da bir dönem listesinde bulunan futbolcu, Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olabilir.

1908.nl'de yer alan ve NTV'de yer alan habere göre, transferin önündeki en önemli engel ise oyuncunun yüksek maaşı. Maaş problemi çözülürse Avusturyalı futbolcu Feyenoord forması giyecek.