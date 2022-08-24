2018 yazında Celtic'ten Olimpik Lyon'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Dembele, Fransız ekibiyle yol ayrımında...
Bu sezon sakatlığından dolayı ilk 2 maçta görev alamayan Fransız santrfor, Lyon'un sözleşme uzatma teklifini reddetti.
L'Equipe'in haberine göre; 26 yaşındaki oyuncunun Alexandre Lacazette'in arkasında kalmasından dolayı teknik direktör Peter Bosz'un planlar arasıda yer almadığı ve 2 yıllık sözleşme uzatılarak başka bir takıma kiralanabileceği yazıldı.
Haberde, hazırlık döneminde 2. takımla antrenman yapan Dembele'nin, geçtiğimiz sezonki konumunda olmayacağını anladığı ve başkan Jean-Michel Aulas'ın reddedilmesi zor bir teklif etmedikçe sözleşmesini uzatmatacağı belirtildi.
KRİTİK TARİH 1 EYLÜL
1 Eylül'de Fransa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcü için harekete geçilebileceği ifade edildi. Ülkemizde transfer dönemi ise 8 Eylül'de sona erecek.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu. Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Olimpik Lyon'a imza attı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...