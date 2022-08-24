Son dakika transfer haberleri: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'da bonservisi bulunan Moussa Dembele, sözleşme konusunda kararını verdi. Gelecek yıl sözleşmesi bitecek Fransız golcü, Lyon'la devam etmeme kararı aldı ve yeni mukavele teklifini reddetti. Fransız basınına göre, 26 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgisi olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

2018 yazında Celtic'ten Olimpik Lyon'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Dembele, Fransız ekibiyle yol ayrımında...

Bu sezon sakatlığından dolayı ilk 2 maçta görev alamayan Fransız santrfor, Lyon'un sözleşme uzatma teklifini reddetti.

L'Equipe'in haberine göre; 26 yaşındaki oyuncunun Alexandre Lacazette'in arkasında kalmasından dolayı teknik direktör Peter Bosz'un planlar arasıda yer almadığı ve 2 yıllık sözleşme uzatılarak başka bir takıma kiralanabileceği yazıldı.

Haberde, hazırlık döneminde 2. takımla antrenman yapan Dembele'nin, geçtiğimiz sezonki konumunda olmayacağını anladığı ve başkan Jean-Michel Aulas'ın reddedilmesi zor bir teklif etmedikçe sözleşmesini uzatmatacağı belirtildi.

KRİTİK TARİH 1 EYLÜL

1 Eylül'de Fransa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcü için harekete geçilebileceği ifade edildi. Ülkemizde transfer dönemi ise 8 Eylül'de sona erecek.

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu. Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Olimpik Lyon'a imza attı. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...