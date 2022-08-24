Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fransız basını, yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili flaş bir haber yayımladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birkaç takviye daha yaparak yaz transfer dönemini bitirmeyi planlayan Galatasaray'ın, Marsilya'da ayrılacağı konuşulan Cengiz Ünder'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.

GALATASARAY TEKLİF YAPMADI

Fransız basınından La Provence'de yer alan haberde, milli futbolcunun teknik direktör Igor Tudor'un planlarında yer almadığı ve Marsilya'da ayrılma ihtimali bulunduğu belirtilirken; Galatasaray'ın Cengiz Ünder'e teklif yapmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönüşünün söz konusu olmadığı vurgulandı.

CENGİZ - MALINOVSKY TAKASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde ayrıca Marsilya ve Atalanta'nın Cengiz Ünder - Ruslan Malinovsky takası için görüşmelerini sürdürdüğü ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.