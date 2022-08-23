Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, Napoli'den ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DAZN'a konuşan Belçikalı yıldız, İtalyan ekibinden ayrılırken eşinin gözyaşlarını tutamadığını itiraf etti.

İşte deneyimli oyuncunun o sözleri:

Napoli bizim evimiz oldu, buradan ayrılmak zordu. İstanbul büyük bir şehir ve büyük bir kulüpte yeni bir maceraya başladım. Napoli'deki son gecelerimizi yaşarken eşim ağlayarak uyandı ve 'Gidemem' dedi. Burada harika bir 9 yıl geçirdik ve 2 günlük tatillerimizle birlikte her yaz buraya gelmek istiyoruz.

"INSIGNE BUNU HAK EDİYOR"

Uzun yıllar beraber forma giydiği Lorenzo Insigne'nin Toronto'ya imza atmasını değerlendiren Mertens, "Insigne yeni bir macera istiyordu ve o bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.