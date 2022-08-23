Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Alexandru Cicaldau'ya talip çıktı. İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Rumen futbolcu için yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Alexandru Cicaldau ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalya'da yayın yapan calcionews24.com adlı site, Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Cicaldau'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Haberde İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro teklif ettiği, sarı-kırmızılıların ise Cicaldau için 7.5 milyon Euro değer biçtiği yazıldı.

Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 1 maçta süre alabildi. Rumen orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.