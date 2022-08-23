Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yeni transferlerden Dries Mertens, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

GELMEMİN SEBEBİ GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KULÜP OLMASI

"Galatasaray'a transfer olmamın en büyük sebebi, Galatasaray'ın en büyük kulüp olması. Takımla birlikte çok çalışmak gerekiyor. Benim yaşımda da kolay değil. Takımla çalışmak için daha fazla şansım olduğu için mutluyum."

DİĞER TAKIMLARLA İLGİLİ KONUŞMAKTAN HOŞLANMIYORUM

"Diğer takımlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Galatasaray'da olmaktan ötürü mutluyum ve gururluyum"

TRABZON'DA KENDİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERECEĞİZ

"Kendimize bakmamız gerekiyor, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız, daha diri olacağız ve Trabzon'da kendimizi en iyi şekilde göstereceğiz."

GOL ATTIKTAN SONRA NASIL SEVİNECEĞİMİ GÖRECEĞİZ

"Galatasaray'da gol atmak istiyorum. Attıktan sonra (gol sevinci olarak) ne yapacağımı göreceğiz."

KALEYE YAKIN OLDUKÇA RAHATIM

Okan Buruk Hoca ile nerede oynayabileceğim konusunda konuştuk. Sol kanatta, sağ kanatta, forvet, forvet arkası olarak oynadım. Kaleye yakın oldukça rahatım."

İTALYA VE TÜRKİYE ARASINDA KALİTE AÇISINDAN ÇOK FARK YOK

"İtalya Ligi ile Türkiye Ligi arasında taktik anlamında farklılıklar var. Türkiye'de kompakt oynamanız gerekiyor ve daha az kontrataklara izin vermeniz gerekiyor. Kalite anlamında çok fark olduğunu söyleyemem."

3 MAÇTA 2 GOL İYİ DEĞİL

"3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil gerçekten, fakat o 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp hücumu düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermek lazım."