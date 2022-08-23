Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılan ve henüz bir takımla sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi merak konusu oldu. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve adı Hull City ile Arap kulüpleriyle de anılan tecrübeli oyuncudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Trabzonspor'la sözleşme yenilemedikten sonra Hull City'yle de anlaşma sağlayamayan Nwakaeme için Galatasaray devreye girmişti. Nijeryalı yıldızla bir ay arayla iki kez masaya oturuldu. Okan Buruk'un takımında görmeyi istediği oyuncuyla gerçekleşen her iki görüşmede de anlaşma sağlanamadı. Çünkü yıldız isim istediği yıllık 2.1 milyon Euro ücretten geri adım atmadı.

İKİ TEKLİFİ DE REDDETTİ

Nwakaeme bu süreçte transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'da bireysel çalışmalarını sürdürürken son günlerde istediği rakamı vermeyi kabul eden iki Arap takımını da Galatasaray'da oynamak için reddetti.

SENELİK 1.7 MİLYON EURO ÖNERECEK

Fanatik'in haberine göre; bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyla son bir görüşme yapma kararı aldı. Aslan, imza parası ödemeden transferi senelik 1.7 milyon Euro üzerinden sonuçlandırmak istiyor.