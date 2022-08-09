Galatasaray’da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, Alexis Sanchez transferindeki son durumla ilgili konuştu. Timur ayrıca, Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinin sürecine dair de flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Arda Turan çok büyük Galatasaraylı. Başka tanıdığı bir oyuncu için geldi, Lucas Torreira ile Dries Mertens konusu bitmişti. Mertens 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon euro'luk teklifi ben gördüm. Ama kabul etmeme nedeni Napoli'de oynamış olması."

"Torreira için Arsenal 18 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. 20 gün fiyat hiç düşmedi. Torreira, Okan Buruk'a mesaj attı, 'Hocam ben geliyorum' diye."

"Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz lazım. Ancak listede başka isimler de var. Hakan Çalhanoğlu, Alexis Sanchez transferi için devreye girdi."

"Alexis Sanchez görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için minimum 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Sanchez, çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu ancak başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."

"Biz yeniden Avrupa şampiyonu olacağız, orta vadede hedefimiz bu."

"Herkesin içi rahat olsun. Bu kadar fazla yıldız oyuncunun birçok mevkiye gelmişliği aynı anda yok. Bu böyle devam edecek."

"AYRI BİR HEYET OLUŞTURACAĞIZ"

"Maçlarımızdaki hakem hatalarını not ettik. Bilimsel olarak çalışma yapacağız. Kendi maçlarımızı ve diğer maçları izleyecek bir ekip oluşturuyoruz. Video özet olarak hazırlayacağız. Uluslararası eski hakemlerden heyet oluşturacağız ve değerlendirme alacağız."

"Dün ve bugün şunu gördük; adaleti ortaya çıkaracağız. Adaletsiz bir şey olmaması için gerekeni yapacağız. Bir gazetede Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonu dışarda başlıyor, içeride bitiyor, bariz dışarıda bittiği belli olan şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor."