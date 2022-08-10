Spor Toto Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Nelsson’a Sevilla’nın ardından bir talip daha! İngiliz ekibi transfer için devrede
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki stoperi Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Danimarkalı savunmacıya Sevilla'nın ardından İngiltere Premier Lig ekibi de talip oldu. İşte İtalyan basınına yansıyan o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Bora Salgın / Dış Haberler)
Sarı-kırmızılılarda stoper Victor Nelsson'a Sevilla talip olmuştu.
Konuyla ilgili Erden Timur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: