Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Vlasic

Galatasaray transfer haberi: Mertens ve Torreira'yı İstanbul'a getiren Cimbom, transfere doymuyor. 10 numara bölgesine de takviye yapmak isteyen Galatasaray, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 06:40