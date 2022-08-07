Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor.
Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef Vlasic
Galatasaray transfer haberi: Mertens ve Torreira'yı İstanbul'a getiren Cimbom, transfere doymuyor. 10 numara bölgesine de takviye yapmak isteyen Galatasaray, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Transferde gaza basan Cimbom, Mertens ve Torreira ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da transferler bitecek gibi gözükmüyor…