Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde gaza bastı.
Galatasaray transferde durmuyor! Sıra James Rodriguez'de
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde bombaları art arda patlatmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, transfer operasyonunda durmak bilmiyor. İspanyol basınına göre, Dursun Özbek ve yönetiminin sıradaki hedefi ise James Rodriguez. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, transferde yaptığı hamlelerle kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katmıştı.
Dursun Özbek ve yönetimi, gizli yürüttüğü transfer operasyonunda birçok flaş isimle el sıkışırak rakiplerine gözdağı verdi.