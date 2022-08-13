Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ilk kez forma giydiği mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve ilk puanlarını aldı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Bitexen Giresunspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ikinci haftayı 3 puanla kapattı. Giresunspor ise ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi.

Ligin 3. haftasında Galatasaray deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Giresunspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MERTENS VE TORREIRA PARÇALI'YI GİYDİ

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira, maça yedek başladı ve oyuna sonradan dahil oldu.

MIDTSJÖ İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin formasını ilk kez ligin ilk haftasında sonradan oyuna girdiği Antalyaspor mücadelesinde terleten 29 yaşındaki futbolcu, Giresunspor müsabakasına 11'de başladı.

Midtsjö, Akdeniz temsilcisi karşısında oyuna girdikten sonra takımın tek golünü atan Bafetimbi Gomis'e pası veren oyuncu olmuştu.

Galatasaray taraftarı da Norveçli futbolcuya özel pankart açtı. Midtsjö'nün resminin yer aldığı ve Norveççe "Yeni yıl, yeni takım, yeni zaferler." yazılı pankart kale arkasındaki tribüne asıldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.

Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.

Sezonluk kombine biletlere yoğu ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında ceza sahasındaki Giresunsporlu savunma oyuncusu Sergen'in ters vuruşunda kaleye yönelen top kaleci Onurcan'da kaldı.

4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

13. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

65. dakikada Nelsson'un savunmadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Seferovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcünün etkisiz vuruşunda Onurcan'ı geçen top yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in dar açıdan vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada Giresunspor golü buldu. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Borja, ceza sahası dışına kadar çıkarak kendisini karşılayan kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

82. dakikada sol kanattaki Kazımcan Karataş'ın ortasında altıpas üzerindeki Seferovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Onucan, sağına gelen topa iyi uzandı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.