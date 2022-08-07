Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra Başkan Dursun Özbek transfer hakkında konuştu. Özbek, "Tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz. Hala eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum, transferler devam edecek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra Başkan Dursun Özbek transfer hakkında konuştu.

TRANSFER HAKKINDA KONUŞTU

Başkan Özbek, "Tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz. Hala eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum, transferler devam edecek." dedi.

"CUMHURİYET'İN 100. YILI..."

Başkan Dursun Özbek açıklamalarına, "Cumhuriyetin 100. yılı. Cumhuriyetimize yakışan bir sezon olmasını diliyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımız, bizi desteklemeye devam etsinler, 3 puanımız daim olsun. Önümüzdeki haftadan itibaren eksik bölgelerimiz için çalışmalara başlayacağız. Galatasaray için hizmet etmek şereftir, hiçbir zaman yorulmayacağız. Galatasaray için en iyisini yapacağız. Bu sene çok önemli, Galatasaray Cumhuriyet'in yüzüdür." şeklinde devam etti.