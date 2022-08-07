Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'de başlayan Antalyaspor – Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Ndao, Wright, Ghacha, Adriano

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

53. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazanırken, Antalya'daki maç ise 1-1 sona erdi.