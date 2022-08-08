Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Transferler devam edecek!
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra Başkan Dursun Özbek transfer hakkında konuştu. Özbek, "Tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz. Hala eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum, transferler devam edecek." dedi
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