Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da Morutan'ın yerine Dennis Man geliyor! İtalyan basını duyurdu
Galatasaray transfer haberi: Morutan'ın Serie B ekiplerinden Pisa'ya gidecek olması nedeniyle kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Aslan, Parma'da forma giyen Rumen hücum oyuncusu Dennis Man'ı gündemine yeniden aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.
Morutan'ın İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya transfer olacak olması nedeniyle o bölgeye oyuncu arayışlarına hız verildi.