Ön libero mevkisini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Cimbom, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ava çıktı! Radardaki isim Bakayoko
Orta sahasını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, dünya yıldızının peşine düştü. Ön libero hattındaki eksikliği kapatmayı düşünen sarı kırmızılı ekip gündemine Milan'de kiralık olarak forma giyen Bakayoko'yu listesine aldı. Bakayoko'nun bonservisi İngiliz devi Chelsea'de bulunuyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
fotomaç.com.tr'den Burak Şentürk'ün İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Milan'ın orta saha oyuncusu Bakayoko ile transfer için temasa geçti.
27 yaşındaki oyuncunun, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin kadro planlamasında düşünülmediği kaydedildi.