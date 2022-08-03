Galatasaray, forvet hattını daha önce Benfica forması giyen Haris Seferovic ile güçlendirmişti.
Dudak uçuklattı! İşte Mertens'in Galatasaray'dan istediği maaş
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı takım, 'Çilek' transferi için Dries Mertens ismini gündemine almıştı. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray'dan istediği yıllık ücret dudak uçuklattı. İşte o gelişmenin detayları...
Mevcut kadrodan Diagne ve Mostafa Mohammed'in ayrılıkları sonrası, elinde sadece Bafetimbi Gomis ile yeni transfer Haris Seferovic bulunan Galatasaray, adından çok söz ettirecek bir ismi kadrosuna eklemek istiyor.
Cimbom, gündemine Belçikalı milli oyuncu Dries Mertens'i aldı.