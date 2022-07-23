Hagi'den flaş Cicaldau ve Morutan açıklaması! "İkisini de Galatasaray'a..."

Geçen sezon Galatasaray’a 11 milyon Euro’yu bulan bonservis yatırımı ile transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan hakkında sarı-kırmızılı takımın ve Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi, açıklamalarda bulundu. İşte Hagi'nin 2 oyuncu hakkında söylediği sözler...

Geçen sezon Galatasaray'a 11 milyon Euro'yu bulan bonservis yatırımı ile transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan hayal kırıklığı yarattı. Okan Buruk'un yeni sezonda kadro planlamasında ilk 11'de yeri olmayan iki Rumen oyuncuya da sarı-kırmızılı kulüp harıl harıl kulüp arıyor. Morutan için Sivasspor ile görüşen Galatasaraylı yetkililerin Cicaldau'yu ise Konyaspor'a önerdiği ortaya çıktı. Nantes'a transferi öncesinde Mohamed'i isteyen Konyaspor'a, "Cicaldau'yu size kiralık gönderelim'' teklifini yapan Aslan'a olumsuz cevap geldi. Yeşil-beyazlı kulübün hocası İlhan Palut'un Rumen orta sahaya soğuk baktığı öğrenildi.

"İKİSİ DE ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR AMA..."

Tüm bu gelişmeler üzerine Sabah Spor, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi'ye ulaştı. İki oyuncunun Florya'ya gelişi sırasında adı sıkça anılan ve transfere önayak olduğu konuşulan başarılı çalıştırıcı, yaşananlara şu sözlerle açıklık getirdi:

"Cicaldau ve Morutan çok yetenekli oyuncular. Ama ikisini de Galatasaray'a ben önermedim ve transferlerine hiç karışmadım. Ben sadece kendi akademimde yetişen ve kulübüm Köstence'deki oyunculardan sorumluyum."

Geçen sezon başında Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Alexandru Cicaldau ile 2026 sonuna kadar kontrat yapıldı. Yıllık 1 milyon Euro kazanan 25 yaşındaki orta saha, görev yaptığı 39 maçta 4 gol, 4 asist ile oynadı.

FCSB'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Olimpiu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten 600 bin Euro maaş alan 23 yaşındaki Rumen orta saha, sarı-kırmızılı ekipte 33 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.