Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha transfer listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Schalke 04'le masaya oturan sarı-kırmızılılar, Alman ekibine bir teklif daha yaptı. Faslı yıldızın yüksek maaşlı sözleşmesinden çıkış yapmak isteyen Schalke 04, G.Saray'ın 4 milyon euro'luk teklifine yeşil ışık yaktı. Alman ekibiyle prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, Amine Harit'e de yeni bir teklif sundu. 25 yaşındaki oyuncuya senelik 2.5 milyon euro önerildiği bildirildi.

SCHALKE DEVREDE

Fotomaç'ın haberine göre Marsilya ve Porto'nun da peşinde olduğu Harit'in beklentisinin ise daha yüksek olduğu öğrenildi. Yıllık 3.5 milyon euro talep eden Faslı yıldız için bonuslarla birlikte bu rakama çıkılabilir. Yılda 3.1 milyon euro kazanan Harit'te kulübü Schalke de devreye girdi. Alman ekibinin yöneticileri, oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün menfaati doğrultusunda ayrılmasının doğru olacağını ifade etti. 25 yaşındaki oyuncu kararını kısa sürede verecek. On numara pozisyonundaki yıldızın 2024'e kadar sözleşmesi var.