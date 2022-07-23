Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekip, Seferovic, Dubois ve Oliveira'yı kadrosuna katarken oyuncular için kasadan çıkan para dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, toplamda 30 milyon Euro piyasa değeri olan 3 yıldız için sadece 6.5 milyon Euro ödedi. İşte detaylar...

Cimbom transferde ağır ancak emin adımlar atıyor... Şu ana kadar kadrosuna 3 yabancı futbolcu katan Sarı-Kırmızılılar; Haris Seferovic, Leo Dubois ve Sergio Oliviera'nın transferlerini bitirdi. Yönetim çok önemli kariyerleri olan 3 yıldızı oldukça düşük maliyetlerle bitirdi.

OPSIYONU DA SUDAN UCUZ!

Takvim'in haberine göre toplam değerleri 30 milyon Euro olan Seferovic, Dubois ve Oliveira için kasadan çıkan bonservis-kiralama bedeli sadece 6.5 milyon Euro oldu. Sarı-Kırmızılılar piyasa değeri 12 milyon Euro olan Sergio Oliveira'yı 3 milyon Euro'ya, değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois'i ise 2.5 milyon Euro'ya transfer etti. Yönetim 8 milyon Euro'luk Seferovic'i ise 1 milyon Euro'ya kiraladı. Cimbom piyasa değeri 12 milyon Euro olan Sergio Oliveira'yı Porto'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Değeri 10 milyon Euro olan Leo Dubois ise 2.5 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer edildi.

TECRÜBE FAKTÖRÜ ÖN PLANDA

Galatasaray 8 milyon Euro'luk değeri bulunan Haris Seferovic'i ise 1 milyon Euro'ya kiraladı. İsviçreli yıldızın ayrıca sadece 2.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu da alındı. Geçtiğimiz sezon lider futbolcu eksikliği çeken Sarı-Kırmızılılar'ın transfer ettiği 3 ismin de çok tecrübeli olması ve takım kaptanlığı yapması da dikkatleri çekiyor.

DUBOIS HEMEN GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois açıklamalarıyla taraftarların gönlünü fethetti. Fransız yıldızın Instagram'da profil fotosu yerine Galatasaray logosu koyması da taraftarların çok hoşuna gitti.