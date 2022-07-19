Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, bu akşam saat 20.30 civarı İstanbul'da olacak. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Geçen sezon 29 maç kaçırdığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı ekibin tedbiri elden bırakmadığı İsviçreli golcü, bir kez daha sağlık kontrolünden geçti. Kulüp doktoru Yener İnce, Lizbon'a giderek durumu yerinde takip etti. Daha önce iki kez girdiği testlerde soruna rastlanmayan 30 yaşındaki forvet, 3. kontrolden de geçmeyi başardı. Haris Seferovic 1 yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek. 30 yaşındaki golcü için kiralama bedeli ödemeyecek G.Saray, satın alma opsiyonuna sahip olacak. 15 maçta forma giyerse 3.5 milyon euro'yuk opsiyon devreye girecek. 1.86 boyundaki forvetin yıllık 2 milyon euro kazanması bekleniyor.