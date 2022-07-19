Galatasaray’ın yeni sezon öncesi kadrosuna katmak üzere olduğu Haris Seferovic, farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, ceza sahasında iyi yer tutma, pozisyon takibi ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. İsviçreli santrfor, savaşçı karakteri ve agresif oyunuyla taraftarın da beğenisini kazanmıştı. İşte Seferovic'le ilgili diğer öne çıkan özellikler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Cim-Bom'un anlaşma sağladığı Haris Seferovic, Portekiz Ligi'ne son yıllarda damga vuran isimlerden bir tanesi...

Seferovic tam bir ceza alanı golcüsü. Fizik gücünden ziyade topla oynama becerisiyle fark yaratan Boşnak asıllı İsviçreli forvet, ceza alanında iyi yer tutma, pozisyon takibi ve bitiriciliği ile öne çıkıyor. Sahadaki savaşçılığı, mücadeleci ve agresif yapısı nedeniyle gittiği takımlarda bugüne kadar hep taraftarın sevgilisi oldu.



Milliyet'te yer alan habere göre, çift forvet oynayan takımlarda daha başarılıydı. Benfica'da Joao Felix ile durdurulamaz bir ikiliye dönüştüler. Solak santrforun kafa gollerinin yanı sıra ceza sahası dışından da son derece düzgün vuruşları bulunuyor. İsviçre formasıyla EURO 2020'de Fransa'ya attığı gol kafa vuruşlarının, Türkiye'ye attığı golse isabetli şutlarının son örneklerindendi.



Benfica'da 2020-21'de 22 golle ligin en golcü ikinci oyuncusu olan 30 yaşındaki santrfor, kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini bu sezonda, şu an Fenerbahçe'nin başında olan Jorge Jesus yönetiminde yaşadı. Zirve yaptığı sezon 2018-19'du ve 23 golle Portekiz Ligi gol kralı oldu. Oyuncu için geçen sezon ise yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle hayal kırıklığına dönüştü. Ancak bunlar kas sakatlıkları olduğu için geleceği için büyük bir tehdit oluşturmadı.

JESUS YIKILMIŞTI

Benfica geçen sezon Barcelona ile Nou Camp'ta karşılaştığı maçta galibiyeti, Seferovic'in 90. dakikada topu boş kaleye gönderememesiyle kaçırdı. Bu pozisyonun ardından Jorge Jesus kendini yere atarak yıkılmıştı. 30 yıllık kariyerinde böyle bir kaçan gol görmediğini dile getiren Jesus'un oyuncuyu kafasında bitirdiği düşünülmüştü. Ancak Jesus, Seferovic'ten vazgeçmedi ve sıradaki maçta yeniden ilk 11'de sahaya sürdü.

ÜÇÜNCÜ KONTROL İNCE'DEN

Cim-Bom'un geçen sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle transferine dikkatli yaklaştığı Haris Seferovic dün 3. kez sağlık kontrolünden geçti. Kulüp doktoru Yener İnce bu kontrol için kamptan ayrılarak Portekiz'e gitti. Sarı-kırmızılılar, sağlık raporu olumlu çıkarsa Seferovic'i satın alma opsiyonuyla birlikte bir seneliğine kiralayacak. Galatasaray kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek. Seferovic'in 15 resmi maçta oynaması halinde devreye girecek olan satın alma opsiyonu ise 2 milyon euro olacak.

7 DİL KONUŞUYOR

Haris Seferovic İsviçre'de Grasshopper ve Neuchatel Xamax; İtalya'da Fiorentina ve Lecce, İspanya'da Real Sociedad, Almanya'da Frankfurt ve Portekiz'de Benfica formaları giydi. Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Almanca'nın da içinde olduğu tam 7 dil bilen futbolcu, forma giydiği takımlarda herkesle rahatlıkla iletişim kurabiliyor ve gerektiğinde tercümeleriyle takım içindeki iletişime de katkıda bulunuyor.