Galatasaray, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Salernitana maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
GALATASARAY - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - Salernitana maçı saat 20:00'de başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarında yayınlanıyor.
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GALATASARAY - SALERNITANA MAÇININ İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Oğulcan, Emre Kılınç, Seferovic
Salernitana: Sepe, Motoc, Lovato, Pirola, Kechrida, Coulibaly, Bohinen, Cavion, Bradaric, Ribery, Botheim