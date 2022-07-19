Mbaye Diagne'nin ardından Galatasaray'da ikinci forvet ayrılığı gerçekleşiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed Fransa yolcusu! İşte sözleşme detayları...
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk ile antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte gidecek isimler yavaş yavaş belli oluyor. Bir süredir Fransa ekipleri ile adı anılan Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılması söz konusu. Mısırlı golcünün yeni adresi Nantes olmak üzere. İşte haberin detayları...
Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla Zamalek'ten kadrosuna kattığı ancak son dönemde beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibi Nantes'e gidiyor.
Fransız kulübü ve Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı forvetin kiralanması konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.