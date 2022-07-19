GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed Fransa yolcusu! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk ile antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte gidecek isimler yavaş yavaş belli oluyor. Bir süredir Fransa ekipleri ile adı anılan Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılması söz konusu. Mısırlı golcünün yeni adresi Nantes olmak üzere. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 06:40