Galatasaray'da hücum hattı için aday sayısı günden güne artıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin yıldızı Timo Werner için harekete geçti!
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip hücum hattını geliştirmeyi planlarken gündeme flaş bir isim geldi. Cimbom'un Chelsea'nin forveti Timo Werner için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Sergio Oliveira transferini bitiren sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur'un taraftarları heyecanlandıracak girişimlerde bulunmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Timur, Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen bir yıldızı gündemine aldı.