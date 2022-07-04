Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlarken takımda iki eksik bulunuyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Marcao krizi! Okan Buruk'u aradı ve...
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken bir yandan da Marcao krizi yaşanıyor. Avrupa'dan teklifler alan Brezilyalı yıldız, ayrılığı kafasına koydu. Henüz kampa katılmayan 26 yaşındaki savunmacının, teknik direktör Okan Buruk'u aradığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bunlardan birisi 'Kendine takım bul' denilen Sacha Boey, diğeri ise Sevilla'ya transfer olacağı konuşulan Marcao...
Fotomaç'ın haberine göre, takımdan ayrılmayı kafasına koyan Marcao, Okan Buruk'u aradı.