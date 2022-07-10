Sergio Oliviera'yı kadrosuna katan Galatasaray'da orta saha hattına en az iki takviye birden yapılacak.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk transferi işaret etti! Idrissa Gueye ve William Carvalho için gaza basıldı
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi hazırlıkları tam gaz sürmeye devam ediyor. Galatasaray oynanan Graz ile hazırlık maçında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri umut veren performans sergiledi. Buruk maç sonunda transferi işaret ederken yönetim gaza bastı ve iki ismin tranaferini bitirmek için düğmeye bastı. (GS SPOR HABERLERİ)
William Carvalho ile uzun süredir görüşen Galatasaray'ın, orta saha için Idrissa Gueye'yi ön plana aldığı bilgisi öne çıkmıştı.
Ancak Galatasaray'da yapılan toplantı ve Joao Pedro transferinde yaşanan pürüz ile birlikte planlar değişti.