GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk transferi işaret etti! Idrissa Gueye ve William Carvalho için gaza basıldı

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk transferi işaret etti! Idrissa Gueye ve William Carvalho için gaza basıldı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi hazırlıkları tam gaz sürmeye devam ediyor. Galatasaray oynanan Graz ile hazırlık maçında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri umut veren performans sergiledi. Buruk maç sonunda transferi işaret ederken yönetim gaza bastı ve iki ismin tranaferini bitirmek için düğmeye bastı. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 18:41