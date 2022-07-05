GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mert Müldür'de kıran kırana pazarlık!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Okan Buruk'u takımın başına getiren sarı kırmızılılar, gözünü milli yıldız Mert Müldür'e dikti. Defansa yerli statüsünde kaliteli bir transfer yapmak isteyen Aslan, İtalyan ekibibi Sassuolo'yla kıran kırana pazarlık içinde. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 06:40