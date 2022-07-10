Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans gösteren ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'u transfer etmek istediği iddia edilmişti. Golcü futbolcunun menajeri Olivier Davo, yaptığı açıklamada Galatasaray iddialarına yanıt verdi. İşte o açıklama... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 22:01