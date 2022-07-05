Cimbom'da gelecek sezon Victor Nelsson-Marcao ikilisi devam etmeyecek gibi görünüyor.
Galatasaray'da Marcao kararı! O rakamı görmeden transfere vize yok
Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldızı Marcao, Cimbom'dan ayrılmayı kafasına koydu. Brezilyalı futbolcunun Zenit'i değil Sevilla'yı istediği öğrenildi. Yönetim ise o rakamı görmeden transfere izin vermeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Brezilyalı savunma oyuncusuyla Sevilla ve Zenit yakından ilgileniyor.
Zenit Marcao için 12 milyon euro önerdi.