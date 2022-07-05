Galatasaray'da Marcao kararı! O rakamı görmeden transfere vize yok

Galatasaray'da Marcao kararı! O rakamı görmeden transfere vize yok

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yıldızı Marcao, Cimbom'dan ayrılmayı kafasına koydu. Brezilyalı futbolcunun Zenit'i değil Sevilla'yı istediği öğrenildi. Yönetim ise o rakamı görmeden transfere izin vermeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 06:40