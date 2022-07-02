Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Öncelik..."
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yapılacak idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Marcao bizim oyuncumuz. Talipleri olacaktır. Geçen yılı çok iyi geçirdi. Transferi olmazsa bizimle olmaya devam edecek." ifadelerini kullanan 48 yaşındaki çalıştırıcı, transferde önceliklerinin orta saha bölgesi olduğunu söyledi. İşte o ifadeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Genç teknik adam, transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de flaş ifadeler kullandı.
Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: