"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ ORTA SAHA"

Bir transfer gündemimiz ve arayışlarımız var. İlgilendiğimiz oyuncular var ama bu her gün güncelleniyor. Her gün farklı şeyler geliyor. Önümüzde çok fazla gün var ancak bir yandan da kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Öncelikli bölgemiz orta saha.