GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Eldor Shomurodov harekatı! Kiralık...

Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, bu bölge için bonservisi Roma'da bulunan Eldor Shomurodov'u listesine yazdı. Sarı-kırmızılılar Özbek golcünün kiralanması için İtalyan temsilcisiyle masaya oturacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 11:11