Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Eldor Shomurodov harekatı! Kiralık...
Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, bu bölge için bonservisi Roma'da bulunan Eldor Shomurodov'u listesine yazdı. Sarı-kırmızılılar Özbek golcünün kiralanması için İtalyan temsilcisiyle masaya oturacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un takviye istediği mevkilerden biri de forvet...
Galatasaray'ın listesinde birçok isim bulunuyor. Bunlardan biri de Eldor Shomurodov. İşte ayrıntılar...