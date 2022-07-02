Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray'ın 10 numara savaşı! Chiquinho...
Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Romain Saiss ve Gedson Fernandes'le güçlendirdi. Galatasaray ise Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Portekiz basını, orta sahasını güçlendirmek isteyen iki takımın geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen ve bonservisi Benfica'da bulunan Chiquinho transferinde karşı karşıya geldiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Siyah-beyazlılar, Romain Saiss ve eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'i katarak kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar ise Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayarak rakibine çalım attı ve Gedson transferine misilleme yaptı. Ayrıca Cimbom, Kazımcan Karataş'ı da kadrosuna kattı.