TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray'ın 10 numara savaşı! Chiquinho...

Son dakika Beşiktaş Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Romain Saiss ve Gedson Fernandes'le güçlendirdi. Galatasaray ise Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Portekiz basını, orta sahasını güçlendirmek isteyen iki takımın geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen ve bonservisi Benfica'da bulunan Chiquinho transferinde karşı karşıya geldiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 12:24 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 13:45