GALATASARAY HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Victor Nelsson Torino'nun listesinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da tek gündem transfer... Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile sözleşme imzalanırken, takıma takviyeler konusunda çalışmalar sürüyor. Gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da şu anda belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer ettiği Victor Nelsson'un, İtalya Serie A ekibi Torino'nun listesinde yer aldığı yazıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)