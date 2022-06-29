Savunma hattına Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da bir ayrılık yaşanmak üzere. Sarı-kırmızılıların kadrosunda 2019 yılından beri bulunan Marcao, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya imzayı atıyor.
İspanyol basınından Marca, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Sevilla Galatasaray'a 10-12 milyon Euro arasında bonservis bedeli ödeyecek. Sevilla'nın Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.
26 yaşındaki stoper 2019 Ocak'ta Galatasaray'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Marcao, 1 gol atma başarısı gösterirken savunmada yaptığı hamlelerle dikkat çekti.
İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...