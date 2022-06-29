Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekibin 2019 yılından beri formasını giyen Marcao, Galatasaray'a veda etmek üzere. 26 yaşındaki savunmacının yeni adresinin Sevilla olacağı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Marcao için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Savunma hattına Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da bir ayrılık yaşanmak üzere. Sarı-kırmızılıların kadrosunda 2019 yılından beri bulunan Marcao, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya imzayı atıyor.

İspanyol basınından Marca, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Sevilla Galatasaray'a 10-12 milyon Euro arasında bonservis bedeli ödeyecek. Sevilla'nın Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

26 yaşındaki stoper 2019 Ocak'ta Galatasaray'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Marcao, 1 gol atma başarısı gösterirken savunmada yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...