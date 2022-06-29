Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, önceki yıllarda da gündemine gelen Ola Solbakken'i listesine almış ve Norveçli yıldızla anlaşma aşamaya kadar gelmişti. Serie A ekibi Roma'nın transferde devreye girmesiyle birlikte oyuncunun kararı değişebilir. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray sıcak transfer gündeminde yer alan Ola Solbakken'i bitirmeye hazırlanırken, İtalya'dan kötü haberler geldi. Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Norveçli yıldızla görüşerek resmi teklif yaptı. Daha önce yapılan pazarlıklar sonrasında Galatasaray'ın teklifini kabul eden Solbakken'in Roma'nın ilgisi sonrası karar değiştirebileceği belirtiliyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun ardından Bodo Glimt kulübünü de ikna ederek mutlu sona ulaşmaktı. Yapılan son görüşmede Norveç kulübü ile arada yaklaşık 500 bin Euro'luk fark kalmıştı. Galatasaray yönetimi, Roma'nın devreye girmesinin ardından Solbakken konusundaki temaslara hız verme kararı aldı. Sarı- Kırmızılılar gelecek açısından çok önemli bir yatırım olarak gördüğü genç futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Bodo formasıyla 21 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Ola Solbakken geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.