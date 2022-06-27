Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, forvet transferi için de harekete geçti. Sarı-krımızılı ekip için Portekiz basınından dikkat çeken Seferovic iddiası geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

ASLAN'DAN SEFEROVIC BOMBASI!

Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre, Galatasaray, Benfica forması giyen Joao Mario'dan sonra Seferovic için de Portekiz ekibiyle görüşmelerde bulundu. Haberde Portekiz ekibinin yıldız golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ!

Haberde Beşiktaş'ın da 30 yaşındaki futbolcu istediği ancak Seferovic'i ikna edemediği belirtildi.

İsviçreli golcü sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon 15 maçta görev alabilmişti. Tecrübeli forvet bu maçlarda 5 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...