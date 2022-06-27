Galatasaray haberi: Gelecek sezon için orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen son isim ise Olympiakos’ta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Konstantinos Fortounis oldu. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları ağırlık kazandı. Gelecek sezon Berkan-Taylan ve Cicaldau orta sahasını değiştirmek isteyen Aslan, Olympiakos'ta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Konstantinos Fortounis'i gündemine aldığı ifade edildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün, Yunan 10 numara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Olympiakos'ta Fortounis'in yeni sezonda düşünülmediği belirtildi.

Fortounis geçen sezon da sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelmiş ancak Yunan temsilcisinin 7 milyon Euro istemesi üzerine bu transfer gerçekleşmemişti. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fortounis, geçen sezon çapraz bağlarından sakatlanmış ve sadece 5 maça çıkabilmişti.