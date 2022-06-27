Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sözleşmeleri sona eren Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yola devam etmeme kararı alan Galatasaray, kanat takviyesi için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Ola Solbakken için resmi görüşmelere başladı. (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.

Hürriyet'in haberine göre; Norveç ekibi sözleşmesi Ocak 2023'te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin Euro'luk bütçe belirledi.

ERDEN TİMUR TEMASLARINI SIKLAŞTIRACAK

Her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken'i Okan Buruk'un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.