Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.
Hürriyet'in haberine göre; Norveç ekibi sözleşmesi Ocak 2023'te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin Euro'luk bütçe belirledi.
ERDEN TİMUR TEMASLARINI SIKLAŞTIRACAK
Her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi Solbakken'i Okan Buruk'un da çok beğendiği ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.