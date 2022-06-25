Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Takımın başına Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmen açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı da gündemine almıştı. Yönetimin tecrübeli oyuncunun transferinden vazgeçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da kötü geçen sezon sonrası başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın ardından başkan olan Dursun Özbek, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırıp Okan Buruk'u takımın başına getirmişti.

Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferlerinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan Galatasaray, bu iki oyuncunun transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakçı bonservisiyle, Kazımcan Karataş ise 2 yıllık kiralık şekilde Sarı-kırmızılı takıma katılacak.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Efecan Karaca'yı istedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan için 2 milyon dolar bonservis bedeli talep etti. 32 yaşındaki Efecan için bu bonservis bedelini fazla bulan Galatasaray transferden vazgeçti.