Galatasaray'da bir belirsizlik, hatta belki de yapılacak transferlerden daha fazla kafaları karıştıran en büyük belirsizlik daha ortadan kalktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi!
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu. Sarı kırmızılı ekipte Torrent'in gönderilmesi sonrası boşalacak koltuğa oturacak olan Buruk "Tek hayalim Galatasaray'ı çalıştırmak" demişti. Dursun Özbek, Okan Buruk'un bu sözü sonrası kararını verdi. işte ayrıntılar...
11 Haziran'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek daha fazla zaman kaybetmemek adına sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk ile el sıkıştı.
Özbek, Buruk ile 1 dakikalık telefon görüşmesinde anlaştı. Görüşmede "Benim için en doğru olan yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum.