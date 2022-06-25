Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, şampiyonluk hasretini de dindirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Cagliari ile sözleşmesi biten Keita Balde'yi gündemine alırken, İtalyan basını futbol direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde İtalya'ya gelip Senegalli oyuncuyla görüşeceğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Gelecek sezon şampiyonluk orucunu bozmak isteyen Galatasaray, yeni sezon planlamasına teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda başladı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takım, başta orta saha transferi olmak üzere forvet takviyesi de yapabileceğinin sinyalini verdi.

48 yaşındaki çalıştırıcı imza töreninde konuşurken, "Elimizdeki oyuncuları görüp tanımak istiyoruz. Diagne sakatlıktan döndü, son durumunu bilmiyoruz. Gomis, Mohamed, hepsi çok değerli ve bizim oyuncularımız. Galatasaray forvette her zaman çok oyuncu ile olmak zorunda. Oraya bir takviye daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cimbom'un futbol direktörü Cenk Ergün transfer için çalışmalarına gaz verirken, İtalyan basınından konuyla ilgili çarpıcı bir bilgi verildi.

"CENK ERGÜN KEITA BALDE'YLE GÖRÜŞECEK"

Çizme basınında çıkan haberlere göre; Ergün'ün Senegalli yıldızı transfere ikna etmek için önümüzdeki günlerde İtalya'ya uçacağı iddia edildi. Haberde ayrıca 27 yaşındaki oyuncuyla Sampdoria'nın ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.

1.81'lik santrfor geçtiğimiz sezon Cagliari'de 26 maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Senegalli forvetin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...