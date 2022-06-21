Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına geçen Domenec Torrent beklentileri karşılayamazken birçok oyuncuyu da küstürdü.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı yaşanıyor!
Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı yaşanıyor. Genç teknik adam sarı kırmızılı kulüpte bu kez teknik direktör olarak görev yapacak. Bu gelişme oyuncuları da oldukça fazla memnun etti. Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Alpaslan ve Barış olmak üzere Buruk'un gelişi sonrası sevindi. Sacha Boey de ayrılma kararından vazgeçti. İşte detaylar...
Özellikle de Alex Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper, Alpaslan Öztürk ve Emre Kılınç'ın İspanyol teknik adamla yıldızı barışmadı.
Fotomaç'ın haberine göre; Torrent'e kendisini bir türlü kabul ettiremeyen Galatasaraylı futbolcular, Buruk'la çalışacak olmaktan oldukça memnunlar...