GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı yaşanıyor!

Galatasaray'da Okan Buruk heyecanı yaşanıyor. Genç teknik adam sarı kırmızılı kulüpte bu kez teknik direktör olarak görev yapacak. Bu gelişme oyuncuları da oldukça fazla memnun etti. Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Alpaslan ve Barış olmak üzere Buruk'un gelişi sonrası sevindi. Sacha Boey de ayrılma kararından vazgeçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 06:40