Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki savunmacının kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladı.

Abdülkerim Bardakcı transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan 27 yaşındaki savunmacının yeni adresi belli oldu.

TRANSFERDE NELER OLDU?

İlk olarak Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktı.

Ardından Beşiktaş'ın devreye girdiği transferde yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı.

Son olarak Galatasaray transferde devreye girerek işi bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.